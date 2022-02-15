العراق: القبض على 8 إرهابيين فى أربيل وصلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء- إنه بناء على توجيهات القائد العام لمتابعة العناصر الإرهابية، وعلى ضوء نتائج التنسيق المثمر لزيارة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب لأربيل، تمكن الجهاز من القبض على هذه العناصر الإرهابية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة صلاح الدين.
وذكرت الخلية -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوة من الشرطة تمكنت من القبض على هذه العناصر التى تنتمى لتنظيم (داعش) فى قضاء الشرقاط بمحافظة محافظة صلاح الدين، مشيرة الى أنه تبين أنهم تم تدريبهم ضمن ما يسمى بـ(اشبال الولاية) فى تنظيم داعش قبل عمليات التحرير وحاليا يعملون ضمن "وحدة" مفرزة إرهابية بمحافظة صلاح الدين. وتم إحالة الارهابيين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
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