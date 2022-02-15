أوبك: ارتفاع سعر سلة خامات المنظمة إلى 95 دولار للبرميل

جدة - نرمين السيد - وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوى لسعر السلة للعام الماضى سجل 89ر69 دولار للبرميل.

وكان تحالف (أوبك+) الذى يضم 10 دول أخرى من كبار منتجى النفط، إضافة إلى أعضاء أوبك الـ13، قد قرر فى الثانى من فبراير الحالى مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية وسط توقعات بقدرة الطلب على تحمل تداعيات وباء "كورونا" ومتحوراته الجديدة.

وقررت دول التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، الموافقة على زيادة 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس المقبل ضمن التزام التحالف بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذى توقف خلال الوباء تدريجيا.