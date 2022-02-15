شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للموظف الجديد وزوجة الموظف لعام 1443

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للموظف الجديد وزوجته أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن الشروط و التي يجب الالتزام بها بالنسبة للموظف الجديد وزوجه الموظف حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات التي يتساءل عنها الكثير من الموظفين في المملكة من أجل معرف أهم التطورات و التحسينات الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي وما هي أهم الضوابط والشروط للحصول على هذا الدعم الذي يقدم من وزارة الموارد البشرية على شكل مبلغ مالي يتم صرفه بشكل منتظم شهريا للمستحقين الذين تنطبق عليهم قواعد و شروط وضوابط الضمان الاجتماعي كما يتم توجيه هذا المبلغ المالي من أموال الزكاة التي يتم حصرها من المؤسسات والشركات لذلك تسعي الوزارة إلى تقديم هذا الدعم المادي للمستفيدين والمستحقين بالفعل لتحسين المستوى المعيشي للموظف بالإضافة إلى ذلك كافه الفئات الفقيرة والتي قدمت ما يثبت حاجتها إلى هذا الدعم المادي.

أهم شروط الضمان الاجتماعي للموظف الجديد لعام 1443

قامت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بوضع الشروط التي يجب توافرها في الموظف الجديد لحصوله على الدعم المالي المقدم من برنامج الضمان الجديد ومن ابرز هذه الشروط الأتي:-

يستحق الموظف المتقدم بطلب الحصول على الدعم المالي أن يكون لديه جنسية سعودية.

يشترط أن يكون مقيم أقامة دائما على أراضي المملكة ويستثنى من هذا الشرط الأتي ذكرهم:-

الموظف الذي لديه أعاقة .

الموظف الذي يحمل بطاقات التنقل.

كما يستثنى الموظفة الأرملة أو المطلقة ومن لديها أولاد يحملون الجنسية السعودية.

كما تستثنى الموظفة الغير سعوديه الجنسية المتزوجة من رجل سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل دخل الموظف عن الحد الأدنى للمعاش والذي يعادل قيمة 1100 ريال سعودي للموظف و مبلغ 550 ريال لأي فرد من أفراد أسرة الموظف.

يشترط ألا يكون لدى الموظف أي أصول مالية تقدر بقيمة كبيرة.

لابد أن تكون جميع الشروط والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية منطبقة على الموظف وهذا أثناء ما يكون لديه ثروة أو استخداماتها حتى يتمكن من تحسين توزيع الدعم المادي المقدم له.

ألا يكون الموظف مقيم في احد دور والمراكز التابعة للحكومة في المملكة ويشمل ذلك مراكز الرعاية الاجتماعية أيضا والسجون و المراكز الصحية والمستشفيات وغير ذلك.

يجب الالتزام بكل الضوابط والمتطلبات المعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية و التي تخص وضع المستحق الضمان ومن أهمها (الخدمات الاجتماعية والحالة التعليمية والحالة الصحية).

ماهي شروط الضمان الاجتماعي الجديد لزوجة الموظف

حتى تحصل السيدة المتزوجة من الموظف على الدعم المالي المقدم من الضمان الاجتماعي يجب تطابق الشروط وهذا ما يكون ابرز الشروط الأتي ذكرها.

يشترط أن تكون الأسرة غير معلقة أو معولة. ألا يكون هجرها الزوج لدرجة أنها لا تعرف عنه شيئا. يشترط ألا يكون الزوج متعاطي مخدرات وثبت عليه انه يتعاطى مواد مخدرة أو كحليات. بالنسبة لغياب الزوج يجب أن يكون له سبب أما السفر أو ما يدخل في ذلك.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظف الجديد 1443

استوفينا معكم أهم الشروط التي يجب توافرها في الموظف أو زوجة الموظف للحصول على الدعم المادي من التضامن الاجتماعي نقدم لكم طريقة التسجيل للمواطن المستفيد في نظام الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات الأتية:-

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لمنصة الدعم و الحماية الاجتماعية.

أولي اجراءات عملية التسجيل للدخول يجب إدخال اسم المستخدم وكلمه السر.

بالنسبة لمن ليس لديه حساب سابق يجب النقر على أيقونة تسجيل جديد.

يتوجب عليك إدخال جميع البيانات التي يتطلبها الموقع مع مراعاة الدقة والتأكيد عليها ومن أهم هذه البيانات رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وفقا للتقويم الهجري.

كما يجب إدخال طريقة التواصل مثل رقم هاتف المستفيد.

بعد إدخال رقم الهاتف مباشرة يتم إدخال كلمة التحقيق المرئي في الحقل المخصص له.

كما يجب ارفاق كافة الوثائق والأوراق المطلوبة والمؤكدة لصحة البيانات المسجلة على الموقع.

ثم النقر على أيقونة (إرسال).