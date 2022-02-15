تمويل شخصي براتب 1800 ريال فقط يصل إلى 250 ألف للسعودي والوافد والمتقاعد

تنويل شخصي فوري بدون كفيل من بنك الراجحي السعودي، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات المختلفة للموطنين والمقيمين، ويعتبر بنك الراجحي من أشهر وأفضل البنوك التي تقدم تمويلات شخصية حيث يحصل البنك علي ثقة عالية من العملاء وخاصة الذين استفادوا من خدماته، لهذا سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل من حيث معرفة الشروط ومزايا التمويل ومعرفة الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم علي التمويل.

شروط الحصول علي قرض شخصي من مصرف الراجحي السعودي

يمكنك التعرف علي اهم الشروط والأحكام للاستفادة من قروض مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، والشروط كالتالي:

يشترط أن يكون العميل الذي يرغب في قروض مصرف الراجحي لديه عمل ثابت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. لا يقل الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي إذا كان الشخص المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي. لا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص، ولا بد أن يكون سعودي الجنسية. الراتب الشهري الخاص بالمتقدم لا يقل عن 1800 ريال سعودي في سن المعاش.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من قرض بنك الراجحي

يجب علي الموطنين الذين يرغبون في الاستفادة بقروض بنك الراجحي معرفة الشروط المطلوبة وتقديم الأوراق والمستندات للحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك الراجحي.

صورة الهوية الوطنية للمتقدم السعودي، وصورة الإقامة وجواز السفر للمقيم. مستند تعريف مؤثق من جهة العمل يوضح بالتفصيل الراتب الشهري الخاص بالعميل، والمسمي الوظيفي، وتاريخ بداية العمل. خطاب من جهة العمل بالموافقة علي تحويل الراتب الشهري وتحويله إلي بنك الراجحي. تقديم صورة ضوئية من البطاقة الوطنية تؤكد أنها سارية المفعول.

مميزات التمويل الشخصي السريع من مصرف الراجحي

يتميز تمويل بنك الراجحي بمميزات كثيرة ورائعة، فهذا التمويل متوفر لجميع الموطنين والمقيمين في المملكة بشروط سهلة وتسهيلات في سداد الأقساط، وهذه اهم المزايا لتمويل بنك الراجحي.