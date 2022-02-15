رابط استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021/2022 دور اول على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية PDF

رابط استعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021/2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF، بعد أن أنهي كافة الطلبة والطالبات المدارس من تأدية اختبارات المستوي الثالث المتوسط للدور الاول زادت عمليات البحث عن وقت انطلاق النتائج واطمئنان الطلبة وأولياء أمورهم علي اجتياز هذا المستوي، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية إن النتائج سوف يتمكن الطلاب من الحصول عليها فقط بالرقم الامتحاني، وذلك من خلال توفيرها علي منصتهم لرفع النتائج، وأيضا هناك بعض المواقع التي توفر عرض النتيجة فور ظهورها مثل موقع نتائجنا وموقع ناجح النتائج ودون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة لمعرفتها.

رابط استعلام عن نتائج الثالث المتوسط

جاء هذا الدور بعد إتاحة وزارة التربية والتعليم العراقية محاولة اخري لطالبها ليتمكنوا من تعويض ما سقط منهم في الدور الأول والثاني، وانطلقت بداية امتحانات المتوسط الثالث بالدور الاول وذالك في يوم 7 ديسمبر إلى أن انتهت في يوم 11 ديسمبر 2021، مع أخذ جميع ضروريات الإلتزمات الطبية والإجراءات الاحترازية لتقليل نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو متمحوره، والتي قامت وزارة التربية العراقية بمجهود كبير في تنسيقها ونشر الوعي بين الطلاب بالالتزام بها.

كما صرحت الوزارة أن الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نتائج الدور الثالث للمرحلة الثالثة متوسط، بجميع أنحاء العراق.

نتائج الثالث متوسط 2021 من موقع الوزارة

بدأت الوزارة في تصحيح الامتحانات بكافة اللجان الموجودة بمدارس محافظات العراق، وذالك خلفا لانتهاء كل الطلاب يوم 11 ديسمبر 2021 من الامتحانات في جميع المدارس المختلفة، وسوف تظهر النتيجة خلال ألأيام المقبلة وبتالي هناك الكثير من عمليات البحث من مختلف العراق عن النتائج، وسوف نعرض لكم أهم روابط المواقع الإلكترونية التي سوف تعلن النتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث فور ظهورها، حيث سترفع هذه النتائج في صياغة ملفات بي دي إف لسهولة التعرف علي النتيجة، يعرض الموقع لكم كيفية تنزيل الملفات الخاصة بنتائج الدور الاول، فور اعتماد النتيجة في كل اللجان ويأتى اعلان ظهور النتائج عبر موقع وزارة التريبة والتعليم العراقي الرسمى عبر شبكات الانترنت نظرا لانتشار مكثف من فيرس كورونا المستجد فى كل المحافظات في العراق وتسعي الوزارة في الحفاظ علي صحة ابنائها من خلال اعلان النتائج اون لاين عبر شبكات الانترنت وتسعى وزارة التربية والتعليم فى العراق لاعلان كل النتائج عبر موقعها الرسمى لتسهيل الامور على كل طلاب نتائج الثالث المتوسط والمراحل الاخرى فى الحصول على نتائجهم دون التزاحم فى كل المدارس في العراق وازدياد عدد الاصابات وتسعي الوزارة لجعل كل المراحل التعليمية من خلال الدراسة او اعلان النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فى العراق .