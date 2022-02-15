بمكونات من مطبخك اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة بكل سهولة

السمبوسك تعد من الأكلات المميزة والمشهورة التي يعشقها الصغار والكبار، لأنها تتميز بمذاق رائع ومقرمش وشكل متميز، ويمكن تناولها بنكهات كثيرة، سواء حلو أو حادق، ولكن بعض السيدات لا تعرف طريقة العجينة الخاصة بها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل عجينة السمبوسك.

طريقة عمل عجينة السمبوسك

المكونات

كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من السكر الخشن.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مائة جرام من زيت الذرة.

حبتان من البيض.

علبة كبيرة من الزبادي.

٤ ملاعق صغيرة من الخل.

٩٠ مل من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

اسكبي الدقيق في وعاء متوسط الحجم للخلط، ثم ضيفي إليه الملح، والبيكنج بودر، والسكر، ثم قلبيهم جيدا. امزجي نصف مقدار الماء مع الخل، والزبادي، وزيت الذرة لمدة خمس دقائق بالمضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الزبادي فوق خليط السكر والدقيق، ثم ابدأي في عجن المكونات بأصابع يديك لمدة عشر دقائق، ثم ضيفي إليها باقي مقدار الماء. استمري في عجن الخليط، حتى يتكون لديك عجينة متماسكة وناعمة، ثم قسميها إلى كرات صغيرة الحجم، ثم ضعيها على مسافات متباعدة في وعاء مسطح. قومي بغطاء العجينة، ثم اتركيها لمدة ساعة، لكي ترتاح، ثم افرديها على مكان مسطح ونظيف، حتى تصبح عجينة السمبوسك جاهزة للحشو.

طريقة أخري لعجن السمبوسك في المنزل

المكونات

كأس كبير من الدقيق.

٢٠٠ جرام من الدقيق الأسمر.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

عشر ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

١٠٠ مل من الماء.

طريقة التحضير