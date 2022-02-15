شروط السفر إلى ماليزيا بالنسبة للسعوديين

يقبل العديد من السعوديين على السفر إلى ماليزيا كل عام لكن القيود الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا حالت بين العديد من المواطنين السعوديين وبين رغبتهم في السفر في حين تم البحث عن وجهات أخرى مشابهة مثل سنغافورة وهونج كونج وغيرها من الوجهات المشابهة والتي تستقطب العديد من السعوديين خاصة في موسم الإجازات المطولة لكن قبل السفر هناك العديد من الشروط التي يجب على الجميع التقيد بها لضمان سلامة الجميع.

شروط السفر إلى ماليزيا

فرضت السلطات هناك قبل عام عددًا من القيود والضوابط بالنسبة للسعوديين وغير السعوديين الراغبين في زيارة البلاد من بينها ما يلي:

يتم السماح بزيارة البلاد جوًا فقط ولا يسمح باستقبال رحلات بحرية أو برية قادمة من أي دولة مجاورة.

مدينة لانكاوي هي المدينة الوحيدة التي تستقبل الزوار القادمين من السعودية جوًا بشرط توفر برنامج سياحي على الجزيرة تتراوح مدته ما بين 3 إلى 7 أيام.

إجراء فحص PCR قبل الوصول بمدة لا تتجاوز 3 أيام ويجب أن تكون النتيجة سلبية.

التوقيع على إقرار يفيد بأنه حال اكتشاف إصابة السائح بفيروس كورونا تتم إعادته إلى الوجهة التي قدم منها.

وجود تأمين سفر بقيمة 80 ألف دولار أي ما يعادل 300 ألف ريال شامل علاج كورونا ومضاعفاته.

بعد مرور 7 أيام يسمح بزيارة العاصمة كوالالمبور بعد إجراء فحص pcr آخر قبل مغادرة لانكاوي .

يسمح للحاصلين على لقاح كورونا دخول البلاد بعد مضي 14 يومًا على الجرعة.

شروط السفر من السعودية

يذكر أنه منذ يوم 9 فبراير الجاري قررت السعودية إلزام مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج بالحصول على الجرعة التنشيطية المعززة قبل السفر لمن حصلوا على الجرعة الثانية قبل 8 أشهر كما اشترطت على القادمين إلى البلاد إجراء فحص pcr سلبي سواء من المواطنين أو من السياح الأجانب.

أفضل المناطق السياحية لزيارتها

هناك العديد من المدن الماليزية التي ينصح بزيارتها مثل جزيرة بيننج والتي يتوفر بها العديد من الفنادق الفاخرة وجزيرة لانكاوي التي تناسب العائلات بشكل أفضل وجزيرة كوالا التي تتميز بالحيوية والنشاط فضلا عن العاصمة كوالالمبور ومدينه بينانج سلانجور.