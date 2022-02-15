ضبط 40 شخصًا فى عملية أمنية كبرى ضد تهريب المخدرات بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن القوات نفذت 49 عملية بحث فى بلجيكا معظمها حول العاصمة بروكسل ومدينة "أنتويرب" الساحلية، فيما نفذت السلطات 60 عملية بحث فى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وهولندا، كما شاركت أيضًا قوات الشرطة الأوروبية (يورو بول).
وكانت قوات الادعاء قد أعلنت أنها أطلقت التحقيقات قبل عامين وكشفت خلالها عن شبكة تهريب دولية تضم مشتبهين أغلبهم من شرق أوروبا.
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