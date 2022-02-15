نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Download رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط pdf بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس، وذلك حيث شهدت الساعات القليلة الماضية اعتماد النتيجة من جانب الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشكل رسمي وذلك من أجل الإعلان عن النتائج في خلال الساعات القليلة القادمة بشكل رسمي، وذلك حيث كانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافظة قد انتهت من جميع أعمال التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات وكان التأخير في ظهور النتائج بسبب مراجعة التصحيح لأكثر من مرة من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه كامل في النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

ونقدم لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري المميز كل التفاصيل الخاصة بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس والتي تم اعتمادها الآن بشكل رسمي من جانب المحافظ وذلك من أجل الاستعداد لرفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي على الإنترنت ودون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم توزيع الدرجات الخاصة بنتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022 الفصل الدراسي الأول كالآتي:

اللغة العربية تكون من 80 درجة، ودرجة النجاح تكون من 40 درجة.

الدراسات الإجتماعية تكون من 40 درجة ودرجة النجاح تكون من 20 درجة.

الرياضيات تكون من 60 درجة ودرجة النجاح تكون من 30 درجة.

اللغة الأجنبية تكون من 60 درجة ودرجة النجاح تكون من 30 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط

وفي ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس والتي يرغب جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عنها، فنقدم لكم الآن الخطوات اللازمة للاستعلام عن النتائج بشكل رسمي حيث قامت صفحة محافظة دمياط الرسمية بنشر النتائج:-

يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس بشكل رسمي عبر الرابط الذي قدمناه لكم حيث قامت الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط بنشر ملف Excel يمكن لجميع الطلاب الاستعلام منه على النتائج الخاصة بالطلاب الترم الأول من العام الدراسي الحالي وذلك عن طريق الخطوات التي قدمناها لكم.