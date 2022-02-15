نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث يتزايد على مدار الساعة حدة بحث جوجل من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يتم تطبيق اثناء سير اعلانها أعلى درجة من الإجراءات الاحترازية على مستوى شتي المحافظات العراقية، حيث يتزايد الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على تلك النتائج التي نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عنها من المنزل على نحو خطوات مبسطة وسهلة للغاية

رابط الحصول على نتائج القبول الموازي 2022

يتزايد رغبة عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى العراق التي تعد واحدة من أكثر النتائج التي يتزايد حولها البحث على جوجل من أجل الحصول عليها، حيث انتهت بشكل مؤخر عدد كبير من الطلاب والطالبات من تقديم طلباتهم على القبول الموازي عليه تتزايد الرغبة من أجل الحصول على تلك النتائج، حيث يعد تنسيق كليات العراق واحدة من التنسيقات التي يتزايد أهميتها للغاية حيث سبق وأن حددت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي على مستوى شتى التخصصات التي جاءت أمام الطلاب والطالبات، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان هعبر الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاء أمام جميع الطلاب والطالبات بمنتهي السهولة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطالب على نحو خطوات جاءت أمام الطلاب والطالبات فى شتى المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تحديد اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور امامكم النتائج

هذا وقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية والبحث العلمي معدلات القبول الموازي ليصل حد ادني دخول كلية الطب هذا العام الى 99% بينما قد وصل مصاريف كلية الطب هذا العام الى 3250 دينار عراقي علىه سنتابع ونستعرض على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج