الجيش اللبنانى يحبط تهريب 19 سوريًا عبر البحر

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب 19 سوريًا عبر البحر، فى مدينة طرابلس شمالى البلاد، ضمن الجهود التى يبذلها الجيش لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية.





وأكد الجيش اللبنانى - في بيان صحفى اليوم - أن "قوة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عند شاطئ الميناء- طرابلس، تمكنت من إحباط عملية تهريب 19 شخصًا سوريًا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية". وأضاف: أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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