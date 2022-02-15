الاردن .. النواب يقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

دوت الخليج :- وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بموافقة 86 عضوا من اعضاء مجلس النواب ، بعد الاستماع للرد الحكومي على مناقشات مجلس النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
و اقر النواب ايضا قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 بموافقة 79 عضوا .
وكما اقر النواب تخفيض النفقات في قانوني الموازنة العامة بمبلغ 74 مليون دينار .
وسيتحول مشروع القانون إلى مجلس الأعيان تمهيدا للموافقة عليه قبل أن يصادق عليه بإرادة ملكية وينشر في الجريدة الرسمية.
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