تصريح صادم من الصحة العالمية على خلفية التصعيد حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

يأتى ذلك فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريرًا لتوسع الناتو شرقًا، ما يشكل تهديدًا للأمن القومى الروسى.