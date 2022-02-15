العراق: القضاء على تهريب سعات الإنترنت خلال عام واحد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الاتصالات العراقى أركان الشيبانى، اليوم الثلاثاء، أن القضاء على تهريب سعات الإنترنت سيكون خلال عام واحد، مؤكدًا أن موضوع الترانزيت سيضع العراق على الخارطة الصحيحة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال الشيبانى خلال مؤتمر ومعرض "العراق نحو التحول الرقمى والذكاء الصناعى"، إن "الوزارة عملت على تطوير قطاع الاتصالات، حيث كان ترتيب العراق بشأن خدمة الانترنت 138 عالميا والآن أصبح 47 عالميًا، وهذه طفرة بهذا القطاع".

وأضاف الشيبانى، أنه "تم القضاء على تهريب سعات الإنترت خلال عام واحد، وتمت مضاعفة السعات الدولية إضافة الى انشاء مشاريع كبيرة"، مشيرا الى أن "الوزارة قامت بالاعلان عن القمر الصناعى".

وأكد أن "موضوع إنترنت الترانزيت عبر العراق سيضع البلاد على الخارطة الصحيحة"، مشيدًا بـ"دور هيئة الاعلام والاتصالات وهم شركاء بكل النجاحات".

وتابع وزير الاتصالات العراقى: "سنعمل فى آخر يوم من عمر الحكومة بما يخدم البلد والمواطن الذى عانى من تأخر الخدمات".