عاجل- «نمر» البيت الأبيض يتحرك.. إجراء أمريكى جديد للرد على روسيا

جدة - نرمين السيد - يعكف فريق البيت الأبيض فى واشنطن، حاليًا، على تصور رد الولايات المتحدة على تزايد المخاوف بشأن غزو روسى محتمل لأوكرانيا، وفق مجموعة من السيناريوهات التى تتراوح بين استعراض روسى محدود وغزو واسع النطاق.





وحسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن فريق البيت الأبيض وضع خططا ودليل إجراءات بعد اجتماع مع مسؤولى الإدارة لبحث السيناريوهات، والاتفاق على مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة، التى ستشمل الأسبوعين الأولين من الغزو الروسى.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون كبار فى الإدارة الأمريكية، إن هذا الجهد يساعدهم على توقع التعقيدات المحتملة للغزو، وإلى اتخاذ إجراءات فى وقت مبكر، مثل فضح حرب المعلومات الروسية قبل تنفيذها لتقويض قوتها الدعائية.

وقال نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى، جوناثان فينر: "لا تزال الدبلوماسية أملنا لتجنب استخدام الخطط ودليل الإجراءات الجاهزة".

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "فريق النمر"، الذى يشير إلى "اليقظة والاستعداد"، يضم مجموعة متنوعة من الخبراء، وأنشأ البيت الأبيض هذا الفريق بعدما اكتشف مسؤولو مجلس الأمن القومى فى أكتوبر الماضى، دلائل مقلقة عن زيادة كبيرة فى عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

واعتبر فينر "أن ما قد يفعله الروس فى نهاية المطاف لا يرجح أن يكون مطابقا 100% لأى من هذه السيناريوهات"، مضيفًا أن "الهدف هو تكوين صورة طبق الأصل وقريبة بما يكفى لما يفعلون فى نهاية المطاف، بحيث تكون الخطط مفيدة لتقليل الوقت الذى نحتاجه للرد بفعالية على أى سيناريو".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.