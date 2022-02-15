كييف: نجحنا مع الغرب فى تخفيف التصعيد الروسى على حدودنا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية دميترو كوليبا: "تمكنا نحن وحلفاؤنا من الحؤول دون قيام روسيا بمزيد من التصعيد.. ونرى أن الدبلوماسية ما تزال مستمرة".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوات فى المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، فى خطوة من شأنها تخفيف الخلاف مع الغرب.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه مع استمرار التدريبات واسعة النطاق فى أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات فى المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت العودة إلى قواعدها.