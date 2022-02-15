إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس تقدمن حفل جوائز الأوسكار

تقدم الممثلات الكوميديات إيمي شومر وريجينا هول وواندا سايكس حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، في مسعى من المنتجين لزيادة نسبة المشاهدة التي انخفضت إلى مستوى غير مسبوق عام 2021، وفقا لتقارير في مجلة "فارايتي" ووسائل إعلام أخرى.

وقالت المجلة المعنية بهوليوود إن التفاصيل الأخيرة يجري الانتهاء منها حاليا، ومن المتوقع إعلان الأمر الثلاثاء على شبكة تلفزيون "إيه بي سي" التي ستبث الحدث يوم 27 مارس.

وقدم مشاهير جوائز الأوسكار في أعوام 2019 و2020 و2021، لكن في غياب المقدمين عن حفل توزيع الجوائز الأعلى شأنا في عالم السينما.

وانخفضت نسب المشاهدة التلفزيونية في السنوات الماضية لتصل إلى 10.4 مليون متفرج في الولايات المتحدة عام 2021، وفق "رويترز".

وفي حفل العام الماضي تسلم الفائزون بالأوسكار جوائزهم في محطة تاريخية للقطارات بوسط مدينة لوس أنجليس في حضور عدد بسيط من المرشحين والضيوف بسبب جائحة كورونا، لكن المنظمين قالوا إن مسرح دولبي في هوليوود سيعود من جديد لاستضافة الحفل في 2022.

وأبرز المرشحين للجوائز فيلم "ذا باور أوف ذا دوج" أو "قوة الكلب" من إنتاج "نتفليكس"، بعدما حصد 12 ترشيحا، ويليه فيلم الخيال العلمي "ديون" أو "تل رملي" بعشرة ترشيحات.