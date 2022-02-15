أردوغان: نسعى للارتقاء بعلاقاتنا مع الإمارات لمستويات أعلى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هدف بلاده الحالي يتمثل بالارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الإمارات إلى مستويات أعلى في جميع المجالات.

والثلاثاء، نقل بيان للرئاسة التركية عن أردوغان الذي يزور الإمارات حاليا، قوله: "حافظت علاقاتنا التجارية على حجمها، وحافظت الشراكات بين قطاعاتنا الخاصة على حيويتها حتى في فترة الركود في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف الرئيس التركي الذي يختتم زيارته إلى الإمارات الثلاثاء: "هذا دليل على أن علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والبشرية لديها تاريخ عميق الجذور وبنية تحتية متينة".

وتابع: "الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس (الإثنين) في مجالات واسعة بدءا من الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى النقل، ومن الصحة إلى الزراعة، وصولا إلى الاستثمارات المتبادلة، أظهرت بشكل واضح مدى رغبتنا في العمل معا لتحقيق هذا الهدف".

وأشار أردوغان إلى أن "البنية الاقتصادية للبلدين التي تكمل كل واحدة منها الأخرى، تشير إلى وجود فرص أكثر من الأرقام الموجودة بالفعل".

واختتم البيان بالقول: "الهدف من زيارتنا هو الاستفادة من هذه الفرص وتنفيذها".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد بحث مع أردوغان، الإثنين، العلاقات الثنائية والآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.