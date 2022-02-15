جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام رسمية فى سوريا، اليوم الثلاثاء، مقتل جندى وإصابة 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة مسبقًا ضمن حافلة مبيت عسكرية فى العاصمة دمشق قرب مكتب الجمارك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا: مقتل جندى وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة فى دمشق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.