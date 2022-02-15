إسرائيل رفضت بيع القبة الحديدية لأوكرانيا خشية صدام مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "واى نت" العبرى، فقد رفضت إسرائيل بيع المنظومة لكييف "حتى لا تزعج الروس". ووفقًا لمصادر ـ لم يتم تحديد هويتها ـ فإن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وقادة الكونجرس يتفهمون حاجة إسرائيل للحذر عندما يتعلق الأمر بإمدادات الأسلحة.
يذكر أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخى هى منظومة مطورة بالتعاون بين إسرائيل ووزارة الدفاع الأمريكية، ولا تسمح الاتفاقية ببيع هذه التكنولوجيا لطرف ثالث دون موافقة الجانبين.
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