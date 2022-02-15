نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج القدرة المعرفية 1443 بالهوية موقع قياس النتائج e-services.etec.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط استعلام نتائج القدرة المعرفية برقم الهوية 1443 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية التابع لهيئة تقويم التعليم، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب رسمياً اليوم عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1443هـ، فمن يرغب في الاستعلام عن نتائج القدرات برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق، يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

تحديث 15 فبراير 2022م: تم الإعلان من قبل مركز قياس العناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج اختبار القدرة المعرفية اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 14 رجب 1443، ويتاح الاستعلام عن نتائج قياس القدرة المعرفية من خلال تسجيل دخول موقع قياس الإلكتروني بإدخال بيانات المستخدم، ثم الدخول إلى الملف الخاص بك والنقر على النتائج، ثم تحديد نوع الاختبار والضغط على بحث، وسيتم إظهار النتائج مباشرةً.

استعلام نتائج القدرة المعرفية 1442

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية اليوم عن إطلاق نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية للمختبرين بعد أن تم الإنتهاء من تصحيح الإجابات بواسطة المُصحح الآلي، وتم تحليل النتائج للمختبرين ومراجعة معلوماتهم وتدقيقها جيداً بمقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

وسوف تقوم الهيئة بتزويد الجهات التي تطلب نتيجة القدرة المعرفية بشكل إلكتروني، حيث يتم إرسال الدرجة الأعلى التي حصل عليها المختبر في حال تم خوض الاختبار أكثر من مرة، ولن يتم اشتراط تقديم نتيجة اختبار قياس القدرة المعرفية في شهادة ورقية للجهات التي تطلب نتيجة اختبار القدرة المعرفية قياس.

نتائج اختبار قياس القدرة المعرفية 1442

يتم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات المعرفية من خلال الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الاختبار، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج قياس القدرات المعرفية من خلال التالي:

الدخول إلى موقع قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط (e-services.etec.sa) الرسمي. تعبئة رقم السجل المدني للمختبر. تعبئة كلمة المرور الخاصة بحساب المختبر، ثم كتابة رمز التحقق الموجود بالصورة. النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. من لوحة التحكم الموجودة بملف المستفيد، قم بالنقر على أيقونة “النتائج”. من القائمة المنسدلة، قم بالنقر على نوع الاختبار، ثم اختيار “القدرات المعرفية العامة”. النقر على أيقونة “بحث”، وسيتم عرض نتيجة اختبار القدرة المعرفية العامة 1442.

اختبار القدرة المعرفية 1442

بعد اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط السابقة، سيظهر أمامك نتيجة اختبار القدرة المعرفية العامة عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية e-services.etec.gov.sa الرسمي، ويمكنكم طباعة النتيجة مباشرةً من الموقع، ويمكنكم الإطلاع على كافة نتائج قياس سواء القدرات العامة برقم الهوية أو التحصيل الدراسي وغيرهم من الاختبارات الأخرى بنفس الطريقة الموضحة.

وتتضح أهمية اختبار القدرة المعرفية الذي يتم تقديمه من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب في أن مثل هذه القدرات هي وسائل الفرد في التعلم واكتساب المعرفة لاستخدامها في حل المشكلات التي قد تواجهه، إلى جانب التحكم في البيئة التي يعيش فيها والتكيف مع الظروف والأحوال التي قد تمر بها مع تلك البيئة.

نتائج اختبار القدرة المعرفية قياس 1442

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإرسال نتائج اختبار القدرة المعرفية العامة للمختبرين على الهواتف الجوالة المُسجلة بالنظام، وفي حال عدم إرسال النتيجة على جوالك، يمكنك الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى الملف الشخصي عبر موقع قياس الخدمات الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة، ومن يرغب في الحصول على رقم قياس الموحد الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي (920033555).