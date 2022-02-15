دعم للمحتاجين من “سند” محمد بن سلمان مساعدة مالية وعلاجية ومساعدة الشباب للزواج والحصول على العمل

دعم للمحتاجين من سند محمد بن سلمان مساعدة مالية للزواج كثر التساؤل بشأن التسجيل في سند محمد بن سلمان الذي أعلن عنه الأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد وابن خادم الحرمين الشريفين، ويعتبر برنامج “سند” أحد البرامج الشهيرة المقدمة في المملكة العربية السعودية والتي تساعد الكثير من المواطنين في تلبية احتياجاتهم، وكانت فئة الشباب المقبلة حديثًا على الزواج أو الأشخاص الذين ليس في مقدرتهم العمل ومساعدة النساء الذين يعانون من مرض السرطان هم الفئات الأكثر استحقاقًا لسند الأمير محمد وذلك وفقًا لشروط وأحكام معينة للحصول على السند.

كيفية التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكنكم التسجيل في سند الأمير محمد عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على الرابط الخاص بالتسجيل في سند الأمير محمد من خلال https://sanad.org.sa/ .

. بعد ذلك قم بالنقر على زر “مبادرة سند الزواج” أو “سند العاطلين عن العمل”.

اقرأ كل الشروط الخاصة باستحقاق خدمات السند وتأكد من أنها توافقك وأنك تستوفي كل الشروط.

ثم قم بالنقر على إنشاء حساب جديد لطلب الدعم.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك على الصفحة التي تم فتحها أمامك في الموقع حتى تتمكن من التسجيل.

تأكد من أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة حتى لا يحدث أي خطأ.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية على هاتفك المحمول من منصة سند الإلكترونية حتى تتحقق من صحة بياناتك.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم سند