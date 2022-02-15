فى خطوة للتهدئة.. روسيا تعلن قرب انتهاء المناورات المشتركة مع بيلاروسيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال شويجو فى لقاء مع الرئيس الروسى بث عبر التلفزيون: "أجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. ولا تزال تمارين أخرى جارية، نظرًا لحجم هذه التدريبات التى خطط لها، وبدأت فى ديسمبر".
كما أخبر شويجو بوتين بأن مناورات "واسعة النطاق" أجريت عبر المناطق العسكرية الغربية لروسيا، وفى كل أساطيلها تقريبا "فى بحر بارنتس، والبحر الأسود، وبحر البلطيق، ومع أسطول المحيط الهادئ".
وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.
وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.
وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.
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