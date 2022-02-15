"كل شيئ يذكرني بك".. حسين الجسمي يغني لتركيا

قدّم الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية باللغة التركية، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي إلى دولة الإمارات، والتي تستمر يومين، تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد.
وأهدى الجسمي، الأغنية لتركيا وشعبها، وذلك تكريماً للتقارب التركي الإماراتي، وحملت الأغنية التركية عنوان "كل شيء يذكّرني بك"، كلمات تعبّر عن الشوق لتركيا.
وأرفق الجسمي مع أغنيته التركية ترجمة بالعربية، حيث تعني كلماتها باللغة العربية: "الذكريات تحيط بي في كل مكان أبحث فيه هناك، على الرغم من أنني لا أريد أن أفكر فيك كل شيء يذكرني بك، مشينا معاً على هذه الطرق لقد تبللنا معاً في المطر الغزير في كل الأغاني التي أستمع إليها الآن كل شيء يذكرني بك، تلك العيون كالشمس في السماء كم هو متعب هذا الشوق نار حبك تشتعل ولا ينتهي حبك".
ويظهر الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي نشرها الجسمي عبر قناته على موقع يوتيوب وهو يجلس على آلة البيانو ويعزف، فضلاً عن مجموعة من المشاهد لأشهر الأماكن السياحية في كلٍ من الإمارات وتركيا.
ولاقت أغنية "الجسمي" إعجاب آلاف الأتراك والإماراتيين، الذين بدؤوا تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والإمارات.
وأبدى رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، سعادة غامرة بأغنية الجسمي، وكتب عبر حسابه على موقع تويتر "وجدنا فرصة الاستماع إلى السيد حسين الجسمي في العشاء أيضا، كنتم رائعين".
أما الصحفي التركي محمد كارا فامتدح الأغنية وكتب على صفحة على موقع تويتر، "صوت مذهل وتعليق جميل شكرا جزيلا، ونتمنى رؤيتك قريبا في إسطنبول".
وضجّت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في تركيا والإمارات بهذه الأغنية وتم تداولها على نطاق واسع.
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