نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية وطريقة التسجيل للحصول علي السياة والسكن بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الراهن من قبل مواطنين ومقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد عرفت المؤسسة الإنسانية للوليد بن طلال بحرصها الدائم على أن تقدم الكثير من المساعدات والبرامج الخيرية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، ومن بين خدماتها المتعددة التمتع بسكن أو شراء سيارة بداخل المملكة العربية السعودية، حيث أن المبادرة المقدمة تستهدف فئة معينة من المواطنين ومواطنات المملكة، وكل من يواجه أي مشكلات مادية أو اقتصادية وحتى اجتماعية، بكافة محافظات ومناطق السعودية المختلفة، حيث أن التسجيل بالمبادرة يمكن العديد من المواطنين من التمتع بسيارة أو وحدة سكنية بشكل مجاني دون أي مقابل، لكل من ينطبق عليه الشروط التي قامت المؤسسة الخيرية بوضعها.

مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية وشروط التقديم

وقامت المؤسسة الخيرية للوليد بن طلال بوضع بعض الشروط وعلى من تنطبق عليه الاستفادة من الدعم المقدم وهي:

يجب أن لا يتعدى الراتب الشهري للمتقدم عن 3 ألاف ريال سعودي لكي يتمكن من الحصول على المساعدة.

يجب لا يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أي عقار أو حتى قطعة أرض باسمه من أجل الاستمتاع من البرنامج الخيري المقدم من المؤسسة في المملكة.

لا يتمكن من التقديم للحصول على الدعم غير مرة واحدة فقط عند حصوله على وحدة سكنية أو سيارة.

لا يمكنه أن يقوم ببيع أو القيام بتأجير السيارة أو الوحدة السكنية التي يحصل عليها من خلال مؤسسة الوليد بن طلال ويقوم بكتابة تعهد على ذلك.

كما تم وضع بريد الكتروني للتواصل عبر الأنترنت مع سمو الامير وهو [email protected]، والتي من خلالة يمكنك أرسال طلبك والمساعدة التي تريدها، فتعمل المؤسسة علي مساعدة المواطنين بالسعودية، ويمكنك الاتصال مباشرة علي رقم ٠٠٠٠ ٢١١ ١١ ٩٦٦+ مكتب سو الامير في حالة رغبتك للحصول علي مساعدة بسكن أو سيارة.

أهداف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

تعمل المؤسسة على تقديم المساعدة في توفير التعليم المناسب لذوي الحاجة.

هذا بالإضافة إلى عملها على محاربة الفقر والقضاء على الجهل تمامًا.

كما يتم تقديم تأهيل نفسي للأطفال سواء أكان معنويًا أو ماديًا.

بجانب أنه يتم من خلال المؤسسة توفير المأوى والسكن ووسائل التنقل والملبس كذلك، فهي تعمل على توفير كامل احتياجات الفرد المحتاج.

كذلك فتعمل على إنشاء مجتمع متماسك خالي من الجريمة.

أيضًا فعبر المؤسسة يتم القضاء على ظاهرة التسول في شوارع المملكة والقضاء على البطالة نهائيًا.

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية