سكن وسيارة دعم من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 2022 وطرق التواصل والتسجيل لمواطني المملكة

سكن وسيارة دعم من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية 2022 وهي إحدى وأكبر الشركات الخيرية في المملكة العربية السعودية، وتعمل هذه المؤسسة على تقديم خدمات متميزة للمواطنين السعوديين الذين حالتهم المادية غير سارة فتقوم المؤسسة بتوفير سكن أو قطعة أرض أو سيارة بشرط ألا يكون المواطن ممتلكًا لأيًا من هذه الأشياء، وحددت المؤسسة بعض الشروط لاستحقاق الأراضي السكنية والسيارة حتى يتم تحديد الأشخاص المستحقين من غيرهم تابعوا معنا.

طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في المؤسسة الخيرية السعودية وهي :-

قم بالنقر على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية من خلال الرابط . grants.alwaleedphilanthropies.org

قم بالنقر على خانة “تسجيل الدخول” فإذا كنت مستخدم قديم قم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بك

إذا كنت مستخدم جديد قم بإدخال كل البيانات الشخصية الخاصة بك من رقم الهاتف المحمول والاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية وكذلك عنوان بريدك الإلكتروني.

يجب تحديد كلمة مرور مناسبة وتأكيدها مرة أخرى ثم قم بالنقر على أيقونة “تفعيل الحساب.

بعد ذلك قم أخيرًا بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

أبرز المعلومات عن مؤسسة الوليد الخيرية

تعتبر مؤسسة الوليد الخيرية أشهر المؤسسات الخيرية في السعودية والتي تم تأسيسها في عام 1996م وكان اسمها المملكة.

تم تغيير اسمها إلى الاسم الحالي “مؤسسة الوليد بن طلال الخيري” في عام 2009م.

ساهمت الدولة في مساعدة المواطنين الذين تضرروا من الكوارث الطبيعية في المملكة.

ثم أصبحت تساهم في تقديم كافة الخدمات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وخاصة المرأة الأرملة والمطلقة.

شروط استحقاق خدمات مؤسسة الوليد الإنسانية للمساعدات الخيرية