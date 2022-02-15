الناتو يدرس الرد على روسيا فى جنوب شرق أوروبا

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، يجتمع وزراء دفاع الناتو يومى الأربعاء والخميس، لاتخاذ قرار بإصدار الأمر للقادة العسكريين لوضع خطط لنشر مجموعات قتالية يبلغ قوام الواحدة منها نحو ألف جندى فى بلغاريا، ورومانيا، وربما فى سلوفاكيا، والمجر.
وبعد تحذير واشنطن من غزو روسى وشيك لأوكرانيا، يتوقع الدبلوماسيون أن يوافق الوزراء على الخطوة الأولى، فيطلبون من القادة العسكريين وضع خطة مفصلة لنشر المجموعات القتالية الأربع على الأرض.
وقال دبلوماسى رفيع المستوى فى الناتو: "سيكون هناك تكليف يسمح لنا بالتصعيد أو خفض التصعيد إذا سحبت روسيا قواتها".
وعرضت فرنسا وبلغاريا قيادة المجموعات القتالية فى رومانيا وبلغاريا على الترتيب، بينما سيتعارض أى نشر للقوات مع مطالب موسكو الأمنية بسحب الحلف لقواته من شرق أوروبا.
يذكر أن أوكرانيا ليست عضوا فى حلف شمال الأطلسى، ولا توجد معاهدة تلزم الناتو بالدفاع عنها، لذا سيكون تعزيز القوات فى البحر الأسود قياسًا لمدى جدية الحلف فى المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، وفى بلدان مثل المجر، وسلوفاكيا المجاورة لأوكرانيا.
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