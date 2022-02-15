غدا.. مجلس الأمة الكويتى يصوت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الأمة الكويتى، غدا الأربعاء، جلسة خاصة للنظر فى طلب طرح الثقة،بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.





يأتى ذلك عقب إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم فى الجلسة العادية يوم الثلاثاء الماضى تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب الكويتى شعيب المويزرى.

وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتى إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة الكويتى عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس فى طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء"، واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء فى التصويت على الثقة".

وكان مجلس الوزراء الكويتى أشاد فى البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعى أمس الإثنين بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة فى صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.