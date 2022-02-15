ألمانيا تناشد روسيا لسحب قواتها من الحدود الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، قد صرح فى قت سابق، بأنه يرى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى التصعيد فى النزاع الأوكراني.

وأضاف أنه يتعين على الرئيس الروسى ألا يرتكب خطأ الاستخفاف بقوة الديمقراطية، وأشار إلى أن الرسالة ذاتها تأتى من واشنطن وباريس وبرلين فى هذه الأيام، وهي: "إننا نسعى لجوار سلمى فى احترام متبادل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكرى للحلف بالقرب من حدودها، فى حين تعتبر موسكو أن التصريحات الغربية تأتى بهدف فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومى الروسى.