كندا تدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسى المحتمل بـ إجراء عاجل

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء، إن هذا يضاف إلى قرض تم الإعلان عنه سابقا بقيمة 120 مليون دولار وأسلحة غير قتالية قدمتها كندا بالفعل إلى أوكرانيا.
وأشار رئيس الوزراء الكندى إلى أنه تحدث مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يوم السبت الماضى لتأكيد دعم كندا الثابت، وتحدث أيضا مع زعماء أوروبيين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن الأسلحة والمعدات القتالية تأتى استجابة لطلب محدد من أوكرانيا.
ولفت رئيس وزراء كندا إلى أن الهدف من هذا الدعم هو ردع مزيد من الغزو الروسى، الذى وصفه بـ العدوان على أوكرانيا.
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