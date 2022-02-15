عاجل- تحرك أمريكى جديد بشأن رعاياها فى بيلاروسيا ومولدوفا

جدة - نرمين السيد - ودعت السلطات الأمريكية رعاياها، إلى مغادرة بيلاروسيا ومولودوفا، على الفور بسبب التوتر شرق أوروبا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية- فى بيان، إنه يجب على "الرعايا الأمريكيين فى بيلاروسيا مغادرة هذه الدولة على الفور والامتناع عن زيارتها فى الوقت الراهن".

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن سبب طلبها هذا، هو وجود "حشد غير عادى ومثير للقلق للقوات الروسية على طول حدود بيلاروس مع أوكرانيا".