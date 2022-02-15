أزمة أوكرانيا تكبد مالك تشلسي خسائر "فلكية" في يوم

أدت التوترات المتصاعدة بين روسيا وأكرانيا إلى تراجع كبير في ثروة مالك نادي تشلسي الإنجليزي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش المقدرة بـ14.5 مليار دولار.

شهد الملياردير الروسي، البالغ من العمر 55 عامًا، انخفاضًا حادًا في قيمة حصته البالغة 28.6 في المائة في مجموعة الصلب "إيفراس".

وفي يوم واحد، انخفضت ثروة أبراموفيتش بمقدار 650 مليون جنيه إسترليني (نحو 800 مليون دولار) ، بسبب تصاعد حدة الأزمة الأوكرانية.

ويخشى المستثمرون من فرض عقوبات على الشركات الروسية.

ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن داني هيوسون، المحلل المالي في منصة الاستثمار "إي جي بيل": "بدأ أسبوع التداول الجديد بشكل سيء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا."

وفي عام 2021، قدرت مجلة "فوربس" ثروة إبراموفيتش، مالك فريق تشلسي الإنجليزي، بـ 14.5 مليار دولار (المرتبة 12 في قائمة أغنى 200 رجل أعمال في روسيا). كما أنه يحتل المرتبة 145 في قائمة أغنى أغنياء العالم.