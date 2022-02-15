جدة - نرمين السيد - ذكر موقع قناة العربية أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى أعلن أن غدا الأربعاء سيكون "يوم الوحدة" بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجوماً روسيا على أوكرانيا.





وقال زيلينسكى، فى كلمة إلى مواطنى بلاده: "يُقال لنا إن 16 فبراير سيكون يوم الهجوم، وسنجعله يوم الوحدة"، داعياً الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وإبراز لونيه الأزرق والأصفر فى ذلك اليوم. وذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيس الأوكرانى اتهم روسيا بشنّ حرب على بلاده على كل الجبهات، وبالسعى لزرع الهلع فى صفوف الأوكرانيين والمستثمرين، متابعا: "دولتنا قوية أكثر من أى وقت مضى، ونحضّر ردودا مناسبة لكل الاعتداءات المحتملة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمة تشتعل مع روسيا.. الرئيس الأوكرانى يحدد يوم الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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