طريقة التقديم على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية 1443 وشروط التقديم

يعد قرض الاسرة من أهم التمويلات الصغيرة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي السعودي للمواطنين وهذا لسد احتياجاتهم اليومية و تفريج الهموم أو لسد الديون، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعي العديد من الخدمات و التمويلات مثل قرض الأسرة و قرض أهل وغرض هذه التمويلات هو توفير حياة ميسرة للمواطن السعودي ورفع مستوى المعيشة للأسر السعودية، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعي قرض الأسرة بشروط ميسرة و أطول فترة سداد وهذا للتسهيل على المواطنين ورفع العبء عنهم لتوفير حياة كريمة لهم، ولهذا سنقدم لكم طريقة التقديم وشروط الحصول على القرض.

خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية 1443

يسمح بنك التنمية الاجتماعي التقديم إلى قرض الأسرة إلكتروني من خلال التسجيل في منصة التنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك وطريقة التقديم هي:

يقوم المواطن في البداية الدخول إلى منصة بنك التنمية الاجتماعي السعودي.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك قم بالنقر على الثلاث نقاط أعلى الشاشة والنقر على المنتجات ثم النقر على منتجات الأفراد.

ثم قم بالضغط على التمويل الاجتماعي.

سيظهر أمامك مجموعة من التمويلات قم بالنقر على تمويل الأسرة.

ثم سيظهر أمامك نموذج طلب التقديم قم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم، رقم الهوية، محل الإقامة، طرق التواصل.

بعد ذلك لابد من الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم قم بالضغط على تقديم الطلب.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط و الأحكام التي لابد من توافرها في المتقدم على قرض الأسرة لقبول طلبك، الشروط هي: