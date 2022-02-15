نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور” الاستعلام عن اهلية الضمان المطور SBIS في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور، نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنظام الضمان المطور، والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء الممكلة العربية السعودية، حيث ينتظر الكثير من الأسر والمستقلين نتائج أهلية الضمان المطور، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن اهلية الضمان المطور عبر منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور أو كما تسمى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

إدارة الضمان الاجتماعي

وقد أعلنت إدارة الضمان الاجتماعي منذ العديد من الشهور عن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية على تويتر، والذي جاء ليستبدل نظام الضمان الاجتماعي القديم، ليقدم آليات أفضل في تقديم الدعم للمستحقين، وليشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل، وليقدم العديد من المزايا الجديدة للمستفيدين.

حيث أعلنت الوزارة عبر تغريدتها الرسمية عن فتح باب التسجيل منذ حينها، وسيستمر التسجيل إلى 23 مايو 2022 القادم، وقد تعرفنا معكم بالتفصيل كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.

منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور

وقد أطلقت الوزارة موقعها الجديد الخاص بالضمان المطور، والذي تم تفعيله لحظة الإعلان عن الضمان الجديد، وسيتم من خلاله القيام بجميع التقديمات والاستعلامات الخاصة بالنظام الجديد عوضا عن الموقع القديم الخاص بنظام الضمان الاجتماعي القديم.

الاستعلام عن اهلية الضمان المطور

ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاصة بك بكل سهولة، وهذا باستخدام رقم الهوية الخاصة بك وكلمة المرور الخاصة بالضمان أو بالنفاذ الوطني، وهذا عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الموقع sbis.hrsd.gov.sa.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك في المكان المخصص ثم كلمة السر ثم رمز التحقق.

اضغط على تسجيل الدخول.

أو يمكنك تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

اذهب إلى الطلبات.

سيظهر لك الطلب وحالته.

صرف الضمان المطور

وبدأت الوزارة في صرف الضمان المطور للمستفيدين بالفعل وهذا مع الدفعة الماضية، وفي حالة قبولك في الضمان الجديد فإنه سيتم صرف معاش الضمان الخاص بك على الأغلب مع الدفعة القادمة بالشهر المقبل، فتابع معنا.