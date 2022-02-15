نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع في سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلال تعاملات اليوم في سوق الذهب السعودية لاحظ ارتفاع ملحوظ في سعر الذهاب في السعودية اليوم حيث وجدنا جرام الذهب يزيد عن الأمس بمعدل ريال ونصف تقريبًا، لذلك أحرصوا الآن على متابعة الأسعار الجديدة خلال الجداول المنظمة التي سعينا من أجل القيام بتجديدها بين الحين والآخر، وسنحرص على تجديدها بشكل دوري طوال اليوم إذا حدث ارتفاع أو انخفاض في سعر الذهب اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

ارتفاع في سعر الذهب اليوم عن الأمس بريال ونصف تقريبا، وسنقوم الآن بعرض أسعار تداول الذهب اليوم في سوق الذهب السعودي عبر هذا الجدول الذي حرصنا على القيام بتنسيقه لكم:

عيار الذهب / الوحدة سعر الجرام بالريال سعر الجرام بالدولار سعر جرام الذهب 24 226.18 ريال 60.31 دولار سعر جرام الذهب 22 207.33 ريال 55.29 دولار سعر جرام الذهب 21 197.91 ريال 52.78 دولار سعر جرام الذهب 18 169.64 ريال 45.24 دولار سعر جرام الذهب 14 131.94 ريال 35.18 دولار

سعر جنية الذهب في السعودية اليوم

بالتأكيد يجب أن تعرف أن أفضل شيء يجب أن تقوم بها هو القيام بالبدء في شراء جنيهات الذهب وهذا لأن نسبة المصنعية قليل إذا ما قمت بمقارنته مع المشغولات الذهبية، لذلك إليك الآن سعر الجنيه بالعيارات المختلفة وتعرف على الأسعار خلال هذا الجدول:

عيار الجنيه الذهب أو الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 24 1,809.45 ريال 482.52 دولار سعر جنية الذهب 8 جرام عيار 22 1,658.66 ريال 442.31 دولار سعر جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 1,583.27 ريال 422.20 دولار

سعر سبائك الذهب اليوم

تعرف الآن أسعار سبائك الذهب خلال اليوم بجميع الأوزان التي يتم طرحها داخل سوق الذهب في السعودية، وتستطيع أن تقوم بالتعرف عليها عن طريق الجدول التالي: