طلب تحديث بيانات الإسكان للتقديم على الأراضي البيضاء في سلطنة عُمان وذلك عبر الرابط المخصص لذلك للتقديم على الحصول على الأراضي وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطن العماني بالوزارة للتعرف على الحالة الوظيفية والاجتماعية والاسرية للمواطنين والذي يعتمد عليه العديد من الأشياء، مثل مساحة قطعة الأرض وقيمتها المادية، ونقوم عبر موقعنا ثقفني بشرح ألية التسجيل وتحديث البيانات للحصول على قطع الأراضي السكنية التي قامت الوزارة بطرحها للاقتراع والتسجيل في الشهر الحالي.

طلب تحديث بيانات الإسكان سلطنة عُمان 1443 تقديم الأراضي البيضاء بالإسكان housing.gov.om

طالب مواطني السلطنة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بطرح قطع للأراضي السكنية وذلك للأسر العمانية لتوفير فرصة الحصول على سكن خاص وخاصة للعائلات كبيرة العدد والتي ترغب في الحصول على أرض سكنية من وزارة الإسكان، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن فتح باب طلب تقديم أراضي بالعديد من المحافظات للمتقدمين على قطع للأراضي السكنية منذ عام 2015، مع الالتزام بالشروط العامة للقبول والتسجيل.

شروط الحصول على قطع الأراضي السكنية

أن يكون المواطن المسجل للحصول على قطعة الأرض من الجنسية العمانية.

تكون تلك المرة الأولى له في الحصول على الأرض ولم يحصل عليها من قبل.

يجب التسجيل لجميع البيانات بشكل صحيح.

يكون المسجلين من قبل عليهم تحديث بياناتهم بالوزارة وتحديث الوضع المالي والوظيفي والأسري لهم.

لا يتم قبول الطلبات الناقصة أو التي فيها معلومات خاطئة.

يتم تقديم طلب قطعة أرض بالنطاق الجغرافي للفرد.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين بالمنصة

يجب الدخول على منصة تويتر الخاصة بالوزارة https://twitter.com/housingoman?lang=ar وقراءة شروط التسجيل والتحديث يشمل التحديث المطلوب تحديث بيانات العمل والحالة الاسرية. يتم الدخول مباشرة على رابط منصة وزارة الإسكان في سلطنة عًمان . يقوم بكتابة بياناته جميعها ورقم التليفون. يتم تقديم المستندات الصحيحة.

ويتم التسجيل بشكل مستمر عبر الرابط الالكتروني الرسمي للوزارة على أن يتم مراجعة كافة التقديمات ومراجعة البيانات ومقارنتها مع قاعدة البيانات العامة بوزارة الإسكان والتخطيط ووزارة الداخلية للتأكد من الصحة، على أن تقوم الوزارة فيما بعد بالإعلان عن المقبولين بقطع الأراضي ويتم تحديد ألية التواصل وكذلك الية السداد.