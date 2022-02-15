نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المساعدة المقطوعة “برقم الهوية – برقم الطلب” متى موعد نزول مقطوعة الضمان المطور sso.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية – برقم الطلب sso.hrsd.gov.sa وموعد صرف وإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور من الموضوعات التي لا تزال تشغل الكثير من الأسر السعودية المحتاجة لتك المساعدات، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنستعرض أخر الأخبار والمستجدات والتوقعات الخاصة بموعد صرف المساعدة المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي المطور”، ويجب الإشارة إلى أن صرف المساعدة المقطوعة قد توقف منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، مع استثناء ما تم صرفه كمكارم ملكية من خادم الحرمين، لذلك هناك توقع أن يتكرر الأمر خلال الفترة القريبة القادمة وأن يتم نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي على صورة “مكرمة ملكية” في الأسبوع الأول من شهر رمضان كما حدث في العام الماضي،لذلك نجد البعض يحاول التقديم للحصول على المكرمة الرمضانية على رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة للحصول عليها مع الإعلان عن صرفها خلال بدايات شهر رمضان الكريم.

استعلام عن موعد نزول إيداع المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو الهوية hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن الاستعلام عن المقطوعة برقم لطلب الذي تم تسجيله، أو برقم الهوية الوطنية، وذلك لمن تمكنوا بالفعل ممن التسجيل، كما يجب الإشارة إلى أن جميع خدمات الضمان الاجتماعي قد انتقلت لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وهي المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور التي تم تفعليها في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، ويتم استقبال طلبات التسجيل لمستفيدي الضمان المطور، ويجب التنويه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المنوط بها استقبال طلبات التسجيل على جميع خدمات الضمان الإلكترونية.

موعد نزول إيداع المساعدة المقطوعة حسب التوقعات

وللتأكيد على توقع صرف المساعدة المقطوعة لشهر رمضان 1443 والتي تنتظرها الأسر السعودية لتُعينها على قضاء حاجاتها ومواجهة الظروف المعيشي، نستحضر ما تم في العام الماضي والي تم فيه الإعلان على وكالة الأنباء السعودية “واس”، حيث تم الإعلان عن أن خادم الحرمين الشريفين قد وجه بصرف 1.9 مليار ريال سعودي كمعونة ومكرمة ملكية رمضانية، وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وملخص ما جاء في الإعلان عن صرف معونة رمضان للعام الماضي كان كما يلي:

تاريخ النشر: الرياض في 8 رمضان 1442 هـجريا الموافق 20 أبريل 2021 ميلادي ” واس”

الرياض في 8 رمضان 1442 هـجريا الموافق 20 أبريل 2021 ميلادي ” واس” مضمون المساعدة: أمر الملك سلمان بن عبد العزيز “خادم الحرمين الشريفين” بصرف مبلغ وقدره 1.9 مليار ريال في صورة معونة رمضانية للعام 1442.

أمر الملك سلمان بن عبد العزيز “خادم الحرمين الشريفين” بصرف مبلغ وقدره 1.9 مليار ريال في صورة معونة رمضانية للعام 1442. الفئات المستفيدة: الأسر السعودية المستفيدة بخدمات الضمان الاجتماعي.

الأسر السعودية المستفيدة بخدمات الضمان الاجتماعي. سبب صرف معونة رمضان 1442: المساهمة من المملكة في تيسير أمور المحتاجين خلال شهر رمضان الكريم وتمكين المستفيدين من قضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم”.

لذلك تتزايد أمال الأسر السعودية في صرف مساعدات مالية في الأسبوع الأول من شهر رمضان 1433، كنظيره في العام السابق، وسيتم الاستفادة للمسجلين ببرامج الضمان الاجتماعي دون غيرهم، وهم بالفعل الفئات الأولى برعاية الحكومة السعودية.

رابط الاستعلام عن مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي

الاعتراض على إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاعتراضات على رفض القبول والتأهل لصرف راتب الضمان الاجتماعي المُطور، ويتم ذلك من خلال زيارة رابط خدمة الاعتراضات، والضغط على أيقونة بدأ الخدمة، واستكمال البيانات المطلوبة لتقديم طلب الاعتراض على رفض الأهلية، أو في حال توقف صرف معاش الضمان للمستفيدين من خدمات الضمان، وهذه الخدمة متاحة لجميع برامج الضمان الاجتماعي للأفراد.

متى موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 2022 “الدفعة الثالثة”

صرح مصدر مسئول بلجنة فحص الطلبات بأن اللجنة قد تمكنت من مراجعة ودراسة الطلبات الخاصة بالدفعة الثالثة، ومن المُنتظر أن يتم نزول إيداع راتب الضمان المُطور للدفعة الثالثة خلال أيام قليلة، وأضاف المصدر بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لمن تم قبول أهليته لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المُطور الجديد.

طريقة تعديل طلب والقيام بتصحيح البيانات على منصة الضمان الاجتماعي المطور