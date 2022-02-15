إجراء عاجل جديد من بايدن للتعامل مع الغزو الروسى المحتمل لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون أمريكيون بارزون إلى الصحيفة، إن الفريق يدعى "النمر"، وهدفه وضع خطط ودليل إجراءات جاهزة للتنفيذ عند الحاجة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، مساء أمس الإثنين، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عزز خياراته العسكرية المتاحة مع إضافة قوات جديدة من الجيش الروسى براً وبحراً وجواً.

وحسب شبكة سى إن إن، قال كيربى إن بوتين لديه على الأرض قوة أسلحة مشتركة، لذا فهى مشاة، ودبابات ومدرعات، لكنه أضاف أيضًا دفاعًا جويًا وصاروخيًا بالإضافة إلى الدفاع الجوى الهجومى.