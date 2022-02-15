نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دعم الكهرباء بالأردن عبر منصة kahraba.gov.jo هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دعم الكهرباء بالأردن، الآن أطلقت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن في الأردن رابط التسجيل في دعم الكهرباء للحصول على تعرفة الكهرباء المدعومة، وأوضحت أنه يمكن للجميع التسجيل على هذا الرابط الآن لمعرفة مقدار فاتورة الكهرباء وقيمة الاستهلاك عند التسجيل وبعد دخول التعرفة الحكومية المدعومة يجب التسجيل من خلال الرابط kahraba gov jo الرابط الرسمي الذي يسمح لك بالتوصيل والاشتراك في دعم الكهرباء.

رابط دعم الكهرباء بالأردن

سجل عبر هذا الرابط.

وتم التعرف على الخبر من خلال المواقع الرسمية المتخصصة في عرض اخبار الحكومة الاردنية.

تم طرح رابط التسجيل من قبل الجميع ، بعد شكوى من ارتفاع السعر بشكل عام.

يمكنك الآن حساب فاتورتك بعد احتساب الاستهلاك العام.

احسب استهلاكك واكتشف المعدل الحالي بعد التسجيل للحصول على الدعم.

سارعوا بالتسجيل على الموقع الرسمي واتباع الإجراءات.

الروابط الرسمية التي تسمح بالتسجيل عن بعد هي الحل الآمن في الوقت الحالي سواء في الأردن أو في العديد من الدول، خاصة مع أزمة كورونا المستمرة وتداعيات التجمهر بين المواطنين وزيادة التعرض للأصابة، حيث أن الروابط الرسمية هي الحل الآمن لسلامة الجميع.

قيمة أستهلاك الكهرباء الشهرية

بينما 100 كيلوواط / ساعة ، كانت التعرفة الحالية 3.30 دينار أردني ، لكن بعد الدعم ستصبح 2.50 دينار فقط، فيما ستصبح قيمة استهلاك الكهرباء حسب التعرفة غير المدعومة 12 دينارًا أردنيًا، بينما 200 كيلووات للساعة التعريفة الحالية لهذا فهي 8.16 دينار أردني وبعد الدعم تصبح 7.50 دينار أردني بشرط أن تقدر القيمة غير المدعومة بـ 24 دينار أردني.

التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن

رابط دعم الكهرباء، ولزيادة التسهيلات على المواطن اقتصادياً، قم بالتسجيل في دعم الكهرباء من خلال المنصة الالكترونية التي أنشأتها الحكومة الاردنية وأطلقتها في السنوات الأخيرة ، اتبع الخطوات التالية حتى تكون قادراً على الاستفادة من دعم الكهرباء 2022 :