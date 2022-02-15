قتيل وعدد من الجرحى في اصطدام قطارين في ميونيخ

قضى شخص وأصيب أكثر من عشرة آخرين بجروح في حادث اصطدام قطارين وقع قرب ميونيخ في جنوب ألمانيا، وفق الشرطة.

وحصل الاصطدام بين القطارين في أولى ساعات المساء في قطاع محطة إيبنهازن-شافتلارن، جنوبي العاصمة البافارية.

وأفاد متحدّث باسم شرطة ميونيخ وكالة فرانس برس بسقوط "قتيل والعديد من الجرحى".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يعرف على الفور. وحصل الاصطدام بين قطاري الضواحي على ما يبدو في موقع على سكة الحديد مخصص لاتجاه واحد على ما ذكرت وسائل إعلامية.

وهرع أكثر من 200 مسعف إلى مكان الحادث على ما ذكرت الشرطة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن مئة راكب من بينهم تلاميذ، كانوا في القطارين.

وقالت إذاعة محلية إن القطارين كادا يصطدمان في الموقع نفسه في أغسطس الماضي لكن السائقين تمكنا من التوقف في الوقت المناسب.