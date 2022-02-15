البيان الختامى لـ مؤتمر وزراء الأوقاف بالعالم الإسلامى يؤكد رفضه للإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد البيان الختامى لأعمال المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، المنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ـ رفضه للإرهاب بكل صوره وأشكاله.





وشدد المجلس -فى بيانه الختامى لأعماله اليوم بالقاهرة- على أنه: وقد بين موقف الإسلام من الغلو والإرهاب يستنكر ويدين ما تتعرض له المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات إرهابية ترتكبها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران ضد المدنيين الآمنين والمنشئات فى كلا البلدين، فقد قرر المجلس أن هذه الممارسات اعتداء على الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ووجهتهم اليومية فى صلواتهم، مؤكدا على وجوب التصدى لهذه الأعمال الإرهابية والتدخلات الإيرانية فى الدول العربية والإسلامية بجميع الوسائل الممكنة ويدعو العلماء والأئمة والخطباء والدعاة فى جميع دول العالم الإسلامى لكشف فساد هذه الميليشيات وفساد كافة الجماعات والأحزاب المتطرفة والمنحرفة فكريا وثقافيا التى تهدد أمن الدول والأوطان وتعرقل جهود التنمية.

وتوجه المجلس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى وإلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الوفادة وإلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأمين عام ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والعاملين معه على جهودهم فى الترتيب والتنظيم، كما فوض المجلس وزير الأوقاف فى رفع برقيات شكر للرئيس السيسى وإلى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن أعضاء المجلس على اهتمامهم وترحيبهم بكل ما يهم الإسلام والمسلمين فى أمور دينهم ودنياهم وما يعين وزارات الأوقاف والشئون الإسلامية فى أداء رسالتها ويسهم فى مساندة أعمال المجلس على إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.

وقرر المجلس التنفيذى لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، توجيه الشكر لرئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على دعوته الكريمة واستضافة المؤتمر العام التاسع على أرض المملكة العربية السعودية واختيار عنوان المؤتمر: "دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف فى تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال" عنوانا وشعارا للمؤتمر العام التاسع مع إبلاغ الدول الأعضاء بالمجلس بالموعد المحدد لعقده بوقت كاف.

وقرر المجلس أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعادة صياغة الأوراق المقدمة لاجتماعه اليوم ودمجها فى ورقة واحدة وعرضها على المجلس فى اجتماعه القادم لإبداء الرأى بشأنها الموافقة على الورقة المقدمة بصيغتها الجديدة وعرضها على المؤتمر العام التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامى لإقرارها وتعميمها.

وبشأن تدريب الأئمة قرر المجلس إقامة ورش عمل على هامش المؤتمر يشارك فيها الوكلاء المختصون والإدارات المعنية بالمشروعات والصيانة وتعيين الأئمة والخطباء وتدريبهم وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا الشأن تعميما للفائدة مع إتاحة المجال للدول الأعضاء فى المجلس بتقديم ما لديهم وبعثها إلى الأمانة العامة فى المجلس، كما قرر المجلس الموافقة على الأوراق المقدمة من وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، ومن وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومن وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وعرضها على المؤتمر العام التاسع لإقرارها وتعميمها، مع التأكيد على ما طرحه وكيل وزارة الأوقاف بدولة الكويت بخصوص إطلاق بعض المصطلحات فى الورقة وإعادتها وتحكيمها قبل عقد المؤتمر العام التاسع.

كما قرر المجلس قبول الاقتراح المقدم من الدكتور عبد الله سليمان عقيل الدعجة أمين عام وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن استحداث برامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، وما ذكره من أهمية تضمين الورقة لأسباب نفسية وأثرها فى ترويج خطاب الكراهية وتنقية الخطاب من الغلو والتطرف، على أن تقدم وزارة الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل عن هذا الموضوع وإرسالها للأمانة العامة للمجلس لدراستها فى الدورة القادمة.

وقرر المجلس قبول الاقتراح المقدم من السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية فى جمهورية مصر العربية حول أهمية إبراز الجانب الإنسانى فى مجال الوقف، وكذلك إقرار الاقتراح المقدم من الوزير الاتحادى للشئون الدينية فى باكستان الدكتور نور الحق قادرى عن أهمية إبراز السيرة النبوية والخلفاء الراشدين من خلال مقاطع الفيديو المختصرة، وقرر المجلس أن تقوم وزارة الشئون الدينية فى باكستان بإرسال ما لديها من رؤى وأفكار إلى الأمانة العامة لدراستها فى الدورة القادمة.