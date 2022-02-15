وزير الاتصال الجزائرى: قانون الإعلام الجديد يهدف لتحقيق الاحترافية للصحفيين

جدة - نرمين السيد - وأوضح بوسليمانى -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن المشروع التمهيدى للقانون الجديد للإعلام -الذى تم عرضه على الحكومة- خضع لعدد من التطورات فى ضوء مستجدات المشهد الإعلامى كظهور الصحافة الإلكترونية، وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة.

وأشار وزير الاتصال الجزائرى إلى أن الهدف من هذا القانون يكمن فى مساعدة الصحفى، سواء فى الصحافة المكتوبة أو السمعية والبصرية، والإلكترونية، فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.