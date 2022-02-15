عاجل.. جوتيريش: لا يمكننا القبول باحتمال حدوث هذا الصراع المدمر فى أوكرانيا

وأوضح جوتيريش، فى إفادة صحفية، اليوم الاثنين، "إننى أشعر بقلق شديد جراء التوترات المتزايدة والتكهنات المتزايدة بشان صراع عسكرى محتمل فى أوروبا"، مضيفا، "لا يمكننا ببساطة قبول حتى إمكانية حدوث مثل هذا الصراع المدمر"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتابع، "ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والأضرار التى تلحق بالأمن الأوروبى والعالمى باهظ للغاية"، مؤكدا أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية وداعيا إلى التعامل مع جميع القضايا فى الأطر الدبلوماسية.
واليوم الاثنين، اتفق رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أنه لا يزال هناك سبيل للحل الدبلوماسى فى الأزمة الأوكرانية الحالية.
وأشار بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أن جونسون وبايدن ناقشا هاتفيا الأوضاع فى أوكرانيا، مؤكدين الاتفاق على أن "هناك فرصة قائمة للحل الدبلوماسى ولروسيا أن تقوم بسحب تهديداتها نحو أوكرانيا".
وأكد الطرفان على أن أى اعتداء على أوكرانيا سيتسبب فى أزمة طويلة الأمد لروسيا، وسيكون لها تأثير مدمر على روسيا والعالم.
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