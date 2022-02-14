عاجل.. بايدن وجونسون: يجب أن نبقى موحدين فى مواجهة التهديدات الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، اتفق بايدن وجونسون، خلال اتصال هاتفى، على أن هناك نافذة دبلوماسية بشأن أوكرانيا. وأوضح بايدن وجونسون، أن تخفيف أوروبا اعتمادها على غاز روسيا سيوجه لها ضربة استراتيجية.

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