توصية بالغاء فحص كورونا للأردنيين القادمين من الخارج

دوت الخليج :- بين عضو لجنة الأوبئة سعيد الجرادات ان اللجنة اوصت بالغاء فحص كورونا للأردنيين القادمين من الخارج . واشار الجرادات : ان اللجنة اوصت بعودة التعليم الوجاهي بتاريخ 20 -2-2022 .

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