نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف وإيداع المساعدات المقطوعة وهل ستُصرف في رمضان 1443 على هيئة مكرمة ملكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف وإيداع المساعدات المقطوعة والتي يتوقعها كثيرين في رمضان 1443 على هيئة مكرمة ملكية، لذلك نجد البعض يحاول البحث عن رابط تسجيل مقطوعة الضمان والاستعلام عن حقيقة نزول المساعدة المقطوعة خصوصا مع اقتراب الشهر الكريم، والذي عادة ما يتم فيه صرف مساعدة مقطوعة للمحتاجين والأشد حاجة من الأسر السعودية، وكانت المساعدة المقطوعة في الماضي إحدى وسائل الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa التي تنتظرها الأف الأسر بالمملكة السعودية، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منوط بها استقبال طلبات التقديم على استحقاق المساعدة المقطوعة، ولكن قامت الوزارة مؤخراً بنقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد تفعيل برنامج ونظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa

لذلك ومع قرب شهر رمضان 1443 تأمل كثير من الأسر السعودية تحديد موعد لصرف ونزول وإيداع دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة والتي توقفت منذ أكثر من عامين، وكان أخر عملية إيداع ونزول مكرمة الملك سلمان الملكية كان في يوم 8 رمضان الماضي 1442، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية واس مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وجاء نص ما نشرته “واس”.

موعد نزول وصرف وإيداع المساعدة المقطوعة كمكرمة ملكية حسب التوقعات

هذا وقد جاء نص ما نشرته واس كما يلي:

الرياض 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لعام 1442 هـ للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي.

ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة بصرف المعونة الرمضانية لعام 1442 هـ لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال معاليه: “إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم وقضاء احتياجاتهم الضرورية وتحسين معيشتهم”.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

وبناء على ما سبق نجد قطاع كبير من الأسر السعودية تتوقع تكرار تلك المكرمة الملكية لهذا العام والتي من المرجع تقديمها من خلال برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمساعدات المقطوعة، ومن المتوقع أن يتزامن صرف مساعدة الضمان مع الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم 2022، حيث تعتمد الكثير من الأسر السعودية الأكثر احتياجاً على تلك المساعدة التي تقدمها الحكومة السعودية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يعتمد على رفع الدعم على معظم الخدمات، وكذلك فبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور يُتوقع منه تقديم خدمة مقطوعة الضمان لعدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي

رابط خدمة الاعتراضات حال إيقاف صرف الضمان الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صرح: “أن العمل يجري على قدم وساق لسرعة صرف ونزول إيداع الدعم المالي للمستحقين والمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور وذلك للدفعة الثالثة، وأضاف بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للمستحقين بعد الانتهاء من اعتماد قائمة الأسر التي ستُعلن للدفعة الثالثة من الضمان المطور، ولذك لمن استكملت طلباتهم شروط أهلية الاستحقاق للضمان.

في حال كان لديك اعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي، يمكنك زيارة رابط خدمة الاعتراضات على أحقية صرف دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تتيح خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية، والتي تقدمها الوزارة لذوي الإعاقة والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، فيمكنكم تقديم طلب اعتراض، وذلك في حال تم إيقاف الصرف عن المستفيد، أو عن احد التابعين له.

تعديل طلب الضمان الاجتماعي المطور وتصحيح البيانات

زيارة رابط حسابك على الضمان الاجتماعي المطور

النقر على أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصة مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك للمستحقين والمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط والتي يُطلق عليها المساعدات المقطوعة، كما قدمنا طريقة الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي للعام الحالي، أما عن موعد صرفها لشهر رمضان فمن المتوقع الإعلان عنها في الأسبوع الأول من الشهر الكريم كالعام السابق.