البنتاجون: إرسل المزيد من مقاتلات F-15 لبولندا وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية

هبطت ثماني طائرات مقاتلة أمريكية أخرى من طراز F-15 في بولندا يوم الاثنين ، وفقا لوزير الدفاع البولندي ، في خطوة تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بشأن التعزيزات العسكرية الروسية خارج أوكرانيا.

وكتب ماريوس باشاكزاك على تويتر إلى جانب صور للطائرة الأمريكية: "هبط المزيد من مقاتلات إف -15 الأمريكية اليوم في القاعدة في لاسك ثماني طائرات ستنضم إلى تلك التي جاءت إلى بولندا الأسبوع الماضي.

وفقا لصحيفة ذا هيل، ستنضم الطائرات الإضافية إلى عدد غير محدد من طائرات F-15 التي نقلها الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إلى بولندا من الجناح 48 المقاتل في سلاح الجو الملكي Lakenheath بالمملكة المتحدة.

ويسعى الناتو لتعزيز دفاعاته حيث حشدت روسيا ما يقرب من 130 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يشن هجومًا عسكريًا على الدولة السوفيتية السابقة.

يعتقد الآن أن موسكو لديها 100 كتيبة تكتيكية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا ، وهناك المزيد في الطريق عدد المجموعات ارتفع من 83 الأسبوع الماضي.. ورداً على ذلك ، تقوم الولايات المتحدة بنشر أو إعادة تمركز 6000 جندي في بولندا ورومانيا وألمانيا ، يتم إرسال 4700 منهم إلى بولندا.

وفي نفس السياق، حذر جهاز الأمن في أوكرانيا من أن البلاد تواجه محاولات لإثارة الذعر بشكل منهجي وترويج المعلومات الكاذبة المضللة.

وذكرت المخابرات الأوكرانية في بيان أنها تسجل بشكل دوري مثل هذه المظاهر في الشبكات الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام، وتقوم بالتصدي لها.

وأضاف البيان: "يشهد مجال المعلومات المحلي اليوم تأثيرا غير مسبوق، وتواجه أوكرانيا محاولات لإثارة الذعر ونشر المعلومات المزيفة وتشويه الواقع الفعلي للأمور، وكل ذلك بمجموعه ليس إلا نوعا دوريا جديدا من الحرب الهجينة".