الرئيس الأوكراني يكشف موعد الغزو الروسي لبلاده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون "يوم الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون "يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام".

وأضاف: "نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".

وأعلن الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، أن بلاده ترغب في عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أنه هذه الخطوة من شأنها أن تصبح "ضمانا أمنيا" لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي -في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "أنتم تدركون تماما رغبة أوكرانيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، وفيما يتعلق بتعزيز حدودها، وفيما يتعلق بمستقبل الحلف... بالإضافة إلى حقيقة أن هذه هي رغبة بلدنا، إضافة إلى أنه هناك حرب في الشرق، نحن نفهم أننا نرغب في عضوية الناتو، نعم، هذا من شأنه أن يضمن أمننا، وأمن أرضنا ووحدتها"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

من جانبه أعلن شولتس عن 150 مليون يورو خصصوا مؤخرا لدعم أوكرانيا، وهذا يضاف إلى 1.2 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي".

كما أكد شولتس على أن بلاده تريد حلا دبلوماسيا للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، بجانب الحاجة "لسلسلة حوارات مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا"، مضيفا "نحن ننتظر ردا من روسيا".