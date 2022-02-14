عاجل.. واشنطن: روسيا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن روسيا تواصل تعزيز قدراتها العسكرية على الحدود ولا مؤشرات على عزمها الحد من ذلك، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها.





وأكدت الخارجية الأمريكية، أن دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ثابت. وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن نقل طاقم سفارتها إلى لفيف "غرب أوكرانيا" لا يعنى التخلى عن دعم أوكرانيا، موضحة أن طاقم السفارة سيعود إلى كييف بعد أن تسمح الظروف بذلك، بحسب قناة "العربية". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المسار الدبلوماسى ما زال متاحا إن أرادت روسيا ذلك.

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